Wer Ferien mag, sollte Abgeordneter werden

Am 26. Juni, dem Tag vor der Zeugnisverteilung in den Schulen, hat die letzte Landtagssitzung vor dem Sommer stattgefunden. Die Kinder müssen ab 1. September wieder die Schulbank drücken, die Mandatare von SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grünen kommen erst am 18. September zur ersten Sitzung im Herbst zusammen. Macht zwölf Wochen Ferien.

Das Mandat der Mandatare

Auf dem Papier, denn bereits am 3. September steht der erste Ausschusstag auf dem Landtagskalender. Und natürlich haben die Abgeordneten auch in der sitzungsfreien Zeit ein Mandat – den Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern zu halten oder allererst zu suchen.