Wenn und wie die Politik deine Timeline kapert

Was dem Beobachter sonst noch auffällt: Die Nerven liegen blank. Vor allem, wenn es um den viel diskutierten Müll-Deal geht. Zu diesem Thema fliegen die Fetzen seit Wochen so dicht, dass kaum noch eine Wolke am parteipolitischen Social-Media-Himmel zu sehen ist.

Was bedenklich stimmt: Viel Platz für Grautöne bleibt nicht in der schwarz-weißen Welt der von Emotionen getriebenen – und damit vom Algorithmus gesteuerten – sozialen Medien. Auffallend auch, dass zuletzt die Kritik an zu viel politischer Werbung auf Facebook & Co. zunimmt. Zumindest hier soll ab Oktober ein Riegel vorgeschoben werden: Meta, also der Konzern hinter Facebook, will dann keine politische Werbung mehr schalten. Diverser unreflektierter „Müll“ wird uns deshalb dennoch nicht erspart bleiben ...