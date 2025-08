Müll-Deal: "Lottoschein ist nur bis 31. August gültig"

Der vom Land beauftragte Gutachter KPMG hatte den BMV mit 60 bis 80 Millionen Euro bewertet, die vom BMV geholten Ernst & Young sehen den Wert bei 165 Millionen Euro (mit eingepreister Tariferhöhung). Würde an ein Privatunternehmen verkauft und u. a. Müll aus anderen Bundesländern deponiert, könnten sogar rund 330 Millionen Euro erlöst werden, so EY.

Sieben SPÖ-Bürgermeister, die zum Teil auch im rot-türkis besetzten BMV-Vorstand sitzen, versammelten sich am Freitag im Landhaus, um noch einmal "an die Vernunft" zu appellieren, denn das von Doskozil auf den Tisch gelegte Angebot sei österreichweit "einmalig", so Fürst, ein "ganz tolles, zukunftsweisendes Paket", ergänzte Städtebund-Vorsitzende Elisabeth Böhm aus Neusiedl am See.

Fürst ist überzeugt, dass die Mehrheit der rund 70 ÖVP-Bürgermeister ohnehin für den Verkauf sei, es liege an "einigen Wenigen" in der ÖVP, die das bisher verhindert hätten. Das Paket sei wie ein "Lottosechser", der von den "bettelarmen" Gemeinden aber bis Ende August eingelöst werden müsse, schlüpfte der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann in die Rolle der Lottofee.