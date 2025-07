Recycling für den Müll-Deal?

Und Doskozil will keinesfalls darauf verzichten. Basta!

Die ÖVP will ihn partout nicht verkaufen. Schluss! Aus!

Der Landeshauptmann wiederum kann sein ohnedies verblassendes Macher-Image nicht durch eine zweite Niederlage im „BMV-Wiederholungsspiel“ gegen die Mittelpartei ÖVP weiter beschädigen. Und – so steht zu vermuten – er würde den BMV auch nicht bloß aus reinem Altruismus unter die Fittiche des Landes nehmen, sondern daraus auch einen Mehrwert fürs Land ziehen.

Die Volkspartei, die bei der Landtagswahl nur noch 22 Prozent der Stimmen erreichte, fürchtet beim Verkauf des Gemeindeverbandes BMV ans Land eine weitere Marginalisierung der früheren Regierungspartei. Außerdem will sie Doskozil schlicht keinen Erfolg gönnen – auch wenn ÖVP-Frontmann Zarits dieses Motiv in Abrede stellt.

Bis 330 Millionen Euro sei der Müllverband im Fall eines Verkaufs an ein Privatunternehmen wert, haben die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) errechnet, ansonsten 165 Millionen.

Dieses Vermögen könnte der rot-grünen Landesregierung auch als Sicherheit dienen, wenn es um neue Bankkredite zur Umsetzung von Landesvorhaben geht.

Neustart tut not

Dass die „ausgestreckte Hand“ Doskozils und ein „offener Brief“ der 95 SPÖ-Ortschefs an die „lieben Kolleginnen und Kollegen der ÖVP Burgenland“ an der ablehnenden Haltung der Volkspartei etwas ändern, ist so gut wie ausgeschlossen. Der geschäftsführende Parteichef Zarits, der erst im Herbst vom Parteitag gewählt wird, wäre schon vor seinem Amtsantritt als Umfaller punziert.