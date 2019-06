Wenn Flachländer die Wände hochgehen

Jubiläums-Veranstaltungen

Das heurige Jubiläum werde jedenfalls mit Veranstaltungen zu den Themen Natur, Klettern, Wandern und Schneesport zelebriert, so Landesvorsitzender Thomas Lehner. Nach dem Auftakt am Samstag im Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel stehen am 7. September die Kletterhallen offen. Am 26. Oktober wird gewandert und zu guter Letzt gehts hoch hinaus: In den Bergen von Obertauern ist ein Jubliäumswinteropening geplant.