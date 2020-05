Komitee gegen 800 Kühe

Politischer Rinderwahnsinn“ nennt ein Bürgerkomitee rund um Jürgen Piller den Plan der Familie Schoditsch in Welgersdorf, Bezirk Oberwart, einen neuen Rinderstall zu errichten. Rund 800 Tiere sollen in der Nähe der Ortschaft gehalten werden, neben einem bestehenden Stall der Familie. In einer Gemeinderatssitzung wurde die Umwidmung von Grünland in Bauland bereits beschlossen. Bürgermeister Wolfgang Tauss von der SPÖ hat zwar dagegen gestimmt, „weil für mich die Dimensionen des Projekts zu groß sind“. SP-Parteikollegen, die ÖVP und sogar der Grüne-Gemeinderat Günter Ranftl stimmten aber dafür.