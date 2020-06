Weinherbst: Rust mit allen Sinnen genießen

Die idyllische Altstadt von Rust hat einiges zu bieten. In den verwinkelten Gassen mit geschichtsträchtigen Häusern und weitläufigen Weingärten außerhalb der Stadt gibt es für Besucher jede Menge Genusserlebnisse für Gaumen und Seele zu erkunden – am Wochenende in geballter Form.

Zum Auftakt des Ruster Herbstes am Freitag, 7. September, verzückt die Autorin Kriemhilde Meyer mit heiteren Geschichten und Anekdoten aus ihrem Buch "Ruster Stradivari" in einer abgelegenen Hütte. Dazwischen sorgen heimische Winzer für Gaumenfreuden. Nach der Lesung wandern die Gäste – ausgestattet mit Fackeln – gemeinsam zurück in die Stadt.