Weinfrühling lässt Urlauber ins Südburgenland pilgern

„Dieses Wochenende brachte rund 300.000 Euro Wertschöpfung für die Beteiligten“, sagt er. Denn vom Kellerstöckl bis zum Fünfsternehotel sind an dem Wochenende alle Beherbergungsbetriebe gut gebucht. Für Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf, SPÖ, ist der Weinfrühling „ein Aushängeschild fürs ganze Burgenland“. Die Weinwirtschaft habe sich richtig entschieden auf Qualität, statt auf Quantität zu setzen. Der Weinbau sorgte im Vorjahr für eine Bruttowertschöpfung von etwa 234 Millionen Euro, meint Eisenkopf.

Der Paradiesfrühling dauert bis 2. Juni. Dabei ist am 11. Mai der Uhudlerfrühling im historischen Kellerviertel Heiligenbrunn oder der musikalische Gipfelsturm auf alpannonia am Geschriebenstein. Der Höhepunkt sind die „Tage im Paradies“ am 18. und 19. Mai, wo 40 Mitgliedsbetriebe ihre Türen öffnen. Von 3. bis 17. Mai bietet das E-Bike Paradies Südburgenland besondere Tarife auf alle Tagesmieten an. Zwei Räder zum Preis von einem oder spezielle Tagesausflüge wie „Grillen und Chillen“ oder die Landmatura werden angeboten.