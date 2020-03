Weinernte im Burgenland: geringe Menge, hohe Qualität

Die Bruttowertschöpfung liege bei mehr als 230 Millionen Euro, 7.400 Jobs würden dadurch gesichert, das seien mehr als 6 Prozent der Beschäftigten im Land. Auch die Exportquoten sind gestiegen, 2018 wurden 53 Millionen Liter im Wert von 170 Millionen Euro exportiert.

Mit über 50 Prozent ist Deutschland der größte Markt, in den USA, der Schweiz, in Polen und der Slowakei gibt es große Zuwächse. Schweitzer kündigt „verstärkte Aktivitäten“ an, will aber der Linie treu bleiben: „Unser Wein steht für Qualität.“