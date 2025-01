Weil Hund Impfung fehlte, musste Reisebus mit 54 Passagieren umdrehen

Am vergangenen Wochenende führte die burgenländische Polizei gemeinsam mit Zollbeamten und der Amtstierärztin Kontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf durch. Dabei kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.

Auftritt der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See. Diese sah sich den Hundepass genauer an - und stellte fest, dass "Tokyo" nicht über die vorgeschriebenen Impfungen für die Einreise nach Österreich verfügte.

Dem nicht genug, fiel den Polizisten auch auf, dass das Kontrollgerät des Reisebusses nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die Konsequenz: Der Bus musste in Nickelsdorf umdrehen und nach Ungarn zurückfahren.