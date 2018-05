Steiniger Weg zur EU-Übergangsregion

Weil die Diskussion aber weiter im Fluss ist und der endgültige Beschluss des Finanzrahmens 2021-2027 frühestens im kommenden Jahr ansteht – Illedits hofft inständig auf die Fixierung noch vor den Wahlen zum EU-Parlament im Frühjahr 2019 – verfolgt das Burgenland eine Doppelstrategie: Einerseits soll eine Allianz mit anderen Regionen geschmiedet werden, die sich in einer vergleichbaren Situation mit mehr als 90 Prozent des EU-BIP befinden. „Wir sind die treibende Kraft“, sagt Illedits. Zumindest sieben Regionen seien davon betroffen, darunter Brandenburg und Dresden im Osten Deutschlands, die Auvergne in Frankreich oder der Inselstaat Malta. Die nächste Gelegenheit zum Austausch gibt es kommenden Donnerstag bei einer Tagung des AdR-Präsidiums in Sofia.

Und andererseits pocht das Burgenland darauf, dass neben dem BIP auch die „regionalen Besonderheiten“ auf die Waagschale gelegt werden. So sei das Burgenland die einzige EU-Region, die gleich an drei bestgeförderte Ziel-1-Gebiete grenze. Diese Wohlstandskante müsse durch Förderungen auch fürs Burgenland entschärft werden, so die Argumentation. Davon sollen auch die EU-Spitzen überzeugt werden. Neben Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Günther Oettinger sollen im Herbst auch Vizepräsident Frans Timmermans und – auf Einladung von Illedits – Regionalkommissarin Corina Cretu ins Burgenland kommen.