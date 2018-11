Weihnachtshaus 2018: Ein „Hans Peter“ für den „Dosko“

Der Wintereinbruch dieser Woche macht die Aufbauarbeiten für Gollnhuber und ihre Helfer nicht unbedingt einfacher. „Einige Figuren haben hinten einen Motor. Mit dem Schneefall ist das ein bisschen Harakiri“, sagt der Weihnachtsfan.

Der Zauber von Weihnachten ist für Sabine Gollnhuber schon seit der Kindheit etwas ganz besonderes. Dass sie die Tore zu ihrem stets gut beleuchteten Haus einmal öffnet und an starken Tagen hunderte Besucher auch aus dem Ausland begrüßen wird, hätte sie sich nie gedacht. Denn das Weihnachtshaus habe eigentlich einen traurigen Hintergrund: „2010 ist eine Freundin und Mutter von vier kleinen Kindern an Leukämie gestorben. Da habe ich gesagt: Heuer leuchten die Lamperl für die Mama im Himmel. Dann kam eine Welle der Hilfsbereitschaft und alles hat seinen Lauf genommen. Jedes Jahr wurde es mehr und mehr und seit gut fünf Jahren ist es wirklich eine große Sache.“

Zahlen muss man für den Besuch im Weihnachtshaus nicht. „Wir verkaufen aber zum Beispiel an einem Glühweinstand und es gibt freie Spenden. Der Reinerlös geht an wohltätige Institutionen wie das Rote Kreuz, die Österreich-Tafel, den Sterntalerhof und Licht ins Dunkel oder an Menschen, die in der Adventzeit einen Schicksalsschlag erleiden“, sagt Gollnhuber.

Möglich sei das alles nur dank der Unterstützung von Sponsoren und freiwilligen Helfern. „Wir bekommen zum Beispiel Süßigkeiten gespendet, die der Nikolaus verschenkt. Und auch unser Stromanbieter unterstützt uns. Denn in der Adventzeit beträgt unsere Stromrechnung rund 2000 Euro.“

Die Pforten des Weihnachtshauses sind von 1. Dezember bis 6. Jänner geöffnet, außer am Heiligen Abend. Die Beleuchtung ist jeden Tag von 16.30 bis 22 Uhr eingeschaltet.