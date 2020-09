Weiden am See: Wind und Sonne arbeiten zusammen

Die Energie Burgenland will bis zum Jahr 2025 über eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien und in Innovationsprojekte investieren, kündigt Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits an. „Insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist es wichtig zu investieren, um Arbeitsplätze abzusichern. Gleichzeitig ist es uns als Energie Burgenland wichtig, die Energiewende erfolgreich zu meistern, um den Klimawandel zu bremsen“, so Gerbavsits.