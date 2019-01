Wasserschaden: Zahnambulanz bleibt für zwei Monate zu

Das Zahnambulatorium bleibt laut BGKK „voraussichtlich zwei Monate geschlossen.“ Das Ambulatorium für physikalische Medizin bleibe zwar in Betrieb, „einige Behandlungen müssen aber in Ersatzräumen durchgeführt werden“.

Am vorvergangenen Freitag ist nach Dienstschluss in den Räumlichkeiten des Zahnambulatoriums im zweiten Stock des BGKK-Gebäudes an einem mit einem Desinfektionsgerät verbundenen Apparat ein Verbindungsstück gebrochen. Die Folge: Bis das Malheur Montagfrüh entdeckt wurde, sind 20.000 bis 30.000 Liter Wasser ausgeflossen. Der durch eine Versicherung abgedeckte Sachschaden beläuft sich laut BGKK-Direktor Christian Moder auf 300.000 Euro.