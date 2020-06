Was macht ein Prince im Burgenland?

Ein Prince kommt nach Eisenstadt – aber niemand rollt ihm den roten Teppich aus: Wenn sich ein steinreicher US-Amerikaner im Burgenland ansiedelt, würde man sich mehr Be­geisterung erwarten – aber Erik Prince ist nicht every­body’s darling.

Der 43-jährige Spross einer Industriellenfamilie aus dem US-Bundesstaat Michigan gründete 1997 den Militärdienstleister Blackwater, der auf Grundlage von Verträgen mit der US-Regierung und der CIA zahlreiche Ein­sätze im Irak oder in Afghanistan durchgeführt hat. Medienberichten zufolge sollen die Blackwater-Söldner in den Krisengebieten Geldtransporter bewacht oder Diplomaten eskortiert haben. 2010 hat Prince seine Firmen­anteile verkauft. Politisch soll Prince in den USA stramm auf Seiten der Republikaner stehen und Unterstützer der christlichen Rechten sein.

Wie News nun berichtet, verfügt der US-Staatsbürger seit rund zwei Monaten über einen Aufenthalts­titel und einen Wohnsitz in Eisenstadt. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine Wohnung in der Fußgängerzone handeln. Prince hatte einen ent­sprechenden Antrag auf Aufenthalt am 11. Jänner beim Magistrat der Freistadt Eisenstadt gestellt, der Titel wurde noch im selben Monat erteilt.