„Um die Gesundheit der Menschen zu schützen, muss die künftige Mobilität leiser sein als vor Covid-19“, betont VCÖ-Expertin Rasmussen. Die WHO empfiehlt, die dauerhafte Lärmbelastung auf unter 53 Dezibel zu reduzieren – in der Nacht auf unter 45 Dezibel, weil laut WHO „Straßenverkehrslärm oberhalb dieses Wertes mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist“.

Eine stark befahrene Straße hat aber bereits eine Belastung von über 55 Dezibel zu Folge. Lärm versetzt den Körper in einen Stresszustand, das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und das Schlaganfallrisiko steigt Auch Schlafstörungen und mangelnde Konzentrationsfähigkeit sind Folgen. Der Vorschlag des VCÖ: Gemeinden sollen mehr verkehrsberuhigte Zonen schaffen.