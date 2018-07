„Was ich zum Leben brauche, schöpfe ich hier aus der Natur“

Die Episoden aus den Wiener Kaffeehäusern malt Peter Ruhso immer noch. „Aber eher aus dem Gedächtnis, ich versuche hier, in Konditoreien auszuweichen, aber es ist nicht das Gleiche“, sagt der Künstler im KURIER-Gespräch. Die Wiener Kaffeehäuser fehlen ihm , aber sonst ist „die Gegend schön“, schwärmt der Maler, der seit den 80er-Jahren in Eisenberg an der Raab, Bezirk Jennersdorf, lebt. Bekannt wurde Peter Ruhso in den Alt-Wiener Kaffeehäusern Sperl, Demel oder Café Central, in denen er stundenlang saß, Studien zur menschliche Figur anzufertigen.

„Damals wollten wir eigentlich nach Finnland übersiedeln, weil meine Frau von dort ist, aber wir haben uns doch für Österreich entschieden“, sagt der Künstler. Sein Atelier hat er in dem Ortsteil von St. Martin an der Raab eingerichtet und die Inspiration „und was ich zum Leben brauche, schöpfe ich aus der Natur“, sagt der 75-Jährige.