Was der neuen Frontfrau der Grünen an Mary Poppins gefällt

Landessprecherin der Grünen ist Anja Haider-Wallner schon seit Herbst 2023. Am Donnerstag hat sie von ihrer Vorgängerin Regina Petrik auch das Landtagsmandat und den Klubvorsitz in der zweiköpfigen Landtagsriege übernommen.

Eine „frischgrüne Sommertour“ durchs Land soll dabei helfen. In sieben Wochen will die Eisenstädterin die sieben Bezirke besuchen und nimmt Anleihen an der Romanfigur Mary Poppins, einem Kindermädchen mit magischen Fähigkeiten.

Warum? Haider-Wallner: „Mary Poppins war für mich als Kind ein Vorbild. Sie war klar und konsequent, aber auch liebevoll, kreativ und lösungsorientiert“.