Warum im Burgenland heuer mehr Zivildiener fehlen

Wenn in Österreich ein Rettungswagen ausrückt, im Pflegeheim oder Kindergarten Unterstützung gebraucht wird oder ein Mensch im Alltag auf Hilfe angewiesen ist, dann ist sehr oft ein Zivildiener zur Stelle. Die Funktionsfähigkeit des Zivildienstes entscheidet darüber, ob Hilfe kommt – oder ob sie fehlt.

Die aktuellen Zahlen für das erste Quartal 2026 zeigen im Burgenland ein klares Bild: Das Interesse am Zivildienst ist hoch, aber der Druck auf das System steigt. Hintergrund sind geburtenschwache Jahrgänge und ein wachsender Bedarf im Sozial- und Pflegebereich.

Mit Stand 1. April liegt die Bedarfsdeckung im Burgenland bei 72,3 Prozent und damit um 12 Prozentpunkte unter dem Wert des ersten Quartals 2025. Damit weist das Bundesland im Österreich-Vergleich einen der niedrigsten Werte auf, nur Kärnten liegt mit 63,7 Prozent darunter.