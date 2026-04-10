Zivildienst: Mehr Interessenten, aber weniger Taugliche

Die Zahl der jungen Männer, die sich in den ersten drei Monaten 2026 für den Zivildienst gemeldet haben, ist im Vergleich zur Vorjahresperiode um elf Prozent, bzw. um rund 500 Personen auf fast 5.000 gestiegen. Zugleich sei die Zahl der Zuweisungen und die Bedarfsdeckung gesunken, wurde am Freitag bekanntgegeben. Grund seien geburtenschwache Jahrgänge sowie ein höherer Anteil an Untauglichen.

Die zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte die Zahlen zusammen mit dem Leiter der Zivildienstserviceagentur, Ferdinand Mayer. Bauer sprach angesichts der gestiegenen Zahl an Zividiensterklärungen von einem "extrem guten Zeichen" für den Zivildienst, der eine "tragende Säule unseres Sozialsystems" sei. Vor dem Hintergrund einer über die Jahre gesunkenen Zahl an Zivildienern sprach sie sich aber erneut für eine Verlängerung des Zivildienstes auf maximal zwölf Monate aus.

Denn trotz dem gestiegenen Interesse ging die Zahl der Zuweisungen zum Zivildienst um 8,2 Prozent auf 2.792 zurück, so Mayer. Zugleich wurde aber auch ein um 6,4 Prozent geringerer Bedarf (3.144 Stellen) als im ersten Quartal 2025 gemeldet. Unterm Strich sei die Bedarfsdeckung damit auf 88,8 Prozent gesunken. Am höchsten war sie mit 92,8 Prozent in Oberösterreich, am geringsten mit 63 Prozent in Kärnten.

"Kämpfen gegen geburtenschwache Jahrgänge an"

Allerdings sei das erste Quartal immer etwas schwieriger, relativierte Mayer etwas. Die Ursache für die geringere Bedarfsdeckung sei, "dass wir genauso wie das Bundesheer gegen die geburtenschwache Jahrgänge anzukämpfen haben". Zugleich sei der Anteil der tauglichen bei der Musterung über die Jahre gesunken. Einen Zusammenhang der gestiegenen Zivildiensterklärungen mit der aktuellen Debatte über eine Verlängerung von Wehr- und Zivildienst sehe er nicht. Man sehe sich nicht mit einem "Run" konfrontiert.

Bauer verwies vielmehr auf die Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert sei. Seit 2010 sei die Zahl der für tauglich erklärten jungen Männer um ein Viertel zurückgegangen. Gleichzeitig werde die Gesellschaft älter, "es steigt damit der Bedarf an Unterstützung".