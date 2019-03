Warum freilaufende Hunde für Wildtiere zur Gefahr werden

Im derzeit noch gültigem burgenländischen Landespolizeistrafgesetz, das vom neuen Landessicherheitsgesetz abgelöst wird, ist lediglich verankert: Der Halter eines Tieres hat dieses in einer Weise zu beaufsichtigen oder zu verwahren, dass durch das Tier dritte Personen weder gefährdet noch über das zumutbare Maß hinaus belästigt werden. Per Verordnung können Gemeinden eine Leinen- oder Maulkorbpflicht im Gemeindegebiet verhängen. Laut Büro des stellvertretenden Landeshauptmanns Hans Tschürtz ( FPÖ) werde dieser Passus nicht verändert und weiterhin gelten.

Einige Gemeinden wie Neusiedl am See, Jennersdorf oder Pinkafeld haben solche Verordnungen bereits. „Hier gilt die Leinenpflicht auch außerhalb des Ortsgebiets, was nur sehr wenige Gemeinden haben“, meint der Landesjägermeister. Laut Jagdgesetz ist es generell verboten, Hunde und Katzen im Jagdgebiet umherstreifen zu lassen.