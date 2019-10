Warum es Wildschweine nach Eisenstadt zieht

Wildschweine in Eisenstadt. In Randgebieten der Landeshauptstadt am Fuße des Leithagebirges durchaus keine Seltenheit, weil die Tiere schon seit Jahren bis in die Straßenzüge am Stadtrand vorgedrungen sind. Heuer sind es besonders viele, weshalb die Stadtgemeinde nun auch in Absprache mit Grundstückseigentümern Rodungen verwilderter Grundstücke veranlasst hat. So etwa im Gebiet um Bergstraße, Robert Davy Gasse und Rudolf Perthen Gasse.

Auf freiwilliger Basis, wie man seitens des Rathauses betont. Nicht zwangsweise. Man wolle dadurch ein weiteres Vordringen der Wildschweine möglichst eindämmen. Denn diese finden im hohen Gras und wuchernden Buschwerk nicht nur Nahrung, sondern auch Unterschlupf. Und sie hinterlassen mitunter unerwünschte Spuren in umliegenden Gärten, weshalb sich manche Anrainer bereits durch Elektrozäune schützen. Auch die Umzäunung der Hundefreilaufzone beim Retentionsbecken Sandgrube wurde beschädigt – nun hat die Stadt die Freilaufzone verlegt.