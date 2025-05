Warum ein Schwarzer im roten Landhaus aufsteigt

Dass Parteigänger der Volkspartei im roten Landhaus befördert werden, kommt nicht allzu oft vor. Bernhard Wappel hat es geschafft, der Jurist ist seit Kurzem provisorischer Vorstand der Abteilung 4 (Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz) im Amt der Landesregierung.

Der Südburgenländer aus Neustift an der Lafnitz, bisher „nur“ Referatsleiter, hat die Hauptreferatsleitung übersprungen und gleich die ganze Abteilung mit drei Hauptreferaten, zehn Referaten und der Biologischen Station am Neusiedler See übernommen.