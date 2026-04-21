Warum die roten Bauern in Neudörfl tagten

In Neudörfl an der Leitha gibt es zwar einige Heurige, dennoch ist die tiefrote Marktgemeinde als Industriestandort weit bekannter denn als landwirtschaftliche Hochburg. Nichtsdestotrotz fand in der Nachbargemeinde von Wiener Neustadt vor wenigen Tagen die Bundeskonferenz der SPÖ Bäuerinnen und Bauern statt.

Der Oberösterreicher Michael Schwarzlmüller (65) wurde mit 100 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Mit Michael Glauber aus Sigless ist auch das Burgenland im Vorstand der roten Bauern vertreten. Dass die Konferenz in Neudörfl über die Bühne ging, hat handfeste Gründe.