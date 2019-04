Warum Architektur-Studierende das Freilichtmuseum vermessen

Neben dem historischen Wert ist das Museum auch für den Kurort eine Bereicherung. Das etwa drei Hektar große Areal liegt zentral und wird gern besucht. Eduard Nicka führt jede Woche durch das Museum: „Es ist ein Ruhepol in Bad Tatzmannsdorf, wir haben Glück gehabt, dass in den 1960er Jahren das Land so schnell gehandelt hat, sonst wäre viel Kultur verloren gegangen“, sagt Nicka.

Die Feldforschung der Studenten wird fürs erste noch diese Woche dauern. Danach geht es in die Archive, zur Recherche. „Wir werden etwa ein Jahr damit beschäftigt sein und noch öfter herkommen“, sagt Lehner. Als Abschluss ist eine Fachpublikation geplant.

