War Raubüberfall in Sauerbrunn fingiert?

Was war bisher bekannt? Am 25. September kam es im Kurort zu einem Großeinsatz der Polizei. Die 27-Jährige sei nach einem Einkauf in ihrem geparkten Wagen gesessen, als sie bei der offenen Fahrertür plötzlich ein Mann mit einem Messer bedrohte und ihren Kopf gegen das Lenkrad schlug.

Ein zweiter Mann habe die am Beifahrersitz liegende Handtasche der Frau samt fünfstelligem Eurobetrag an sich genommen. Danach flüchteten die Männer in einem Auto, eine Alarmfahndung blieb erfolglos.

Die Überfallene wurde mit Gesichtsverletzungen ins Spital Wiener Neustadt gebracht, tags darauf wurde sie entlassen.