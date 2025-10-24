Neuer Glanz im Wald: Erlebnisweg mit Kugelbahn und Naturwissen

Wenn der Herbst ins Land zieht, ist der Geschriebenstein eines der beliebtesten Ausflugsziele im Südburgenland. Unlängst wurde am Fuße des höchsten burgenländischen Berges ein altes Angebot neu eröffnet – der Walderlebnisweg in Lockenhaus.

Dieser präsentiert sich nach einer umfassenden Neugestaltung in frischer Form. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner eröffnete den Weg und erkundete die 22 Stationen. Mit einer Investition von 85.000 Euro wurde der Weg modernisiert, ohne seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren. Bewährte Elemente wie der Streckenverlauf, Rastplätze und bestehende Infotafeln wurden restauriert und durch interaktive Stationen ergänzt.

Der neugestaltete Erlebnisweg besteht aus zwei Rundwegen. Besonders beliebt ist die neue Kugelbahn, ein spielerisches Highlight für alle Altersgruppen. Neu sind auch QR-Codes an allen Stationen, die Informationen in Deutsch, Englisch, Ungarisch und Kroatisch bieten. Ein zentrales Anliegen der Neugestaltung ist die Naturpädagogik. Schulen und Kindergärten finden vor Ort ein breites Angebot an Materialien – von Lupen und Bestimmungsbüchern über Mal- und Rätselhefte bis zu Lehrmaterialien für den Unterricht im Freien.