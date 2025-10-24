Naturpark Geschriebenstein

Neuer Glanz im Wald: Erlebnisweg mit Kugelbahn und Naturwissen

Ein hölzernes Wegweiser-Schild mit der Aufschrift „Rundweg 1“ steht an einem Waldweg neben Informationstafeln.
Am Geschriebenstein wird Natur zum Erlebnis: Der neugestaltete Walderlebnisweg Lockenhaus lädt mit Kugelbahn, QR-Codes und Lernstationen zum Entdecken ein.
Von Michael Pekovics
24.10.25, 09:55
Kommentare

Wenn der Herbst ins Land zieht, ist der Geschriebenstein eines der beliebtesten Ausflugsziele im Südburgenland. Unlängst wurde am Fuße des höchsten burgenländischen Berges ein altes Angebot neu eröffnet – der Walderlebnisweg in Lockenhaus.

Ein Stausee im Südburgenland als Gegenpol zum Neusiedler See

Dieser präsentiert sich nach einer umfassenden Neugestaltung in frischer Form. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner eröffnete den Weg und erkundete die 22 Stationen

Mit einer Investition von 85.000 Euro wurde der Weg modernisiert, ohne seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren. Bewährte Elemente wie der Streckenverlauf, Rastplätze und bestehende Infotafeln wurden restauriert und durch interaktive Stationen ergänzt.

Eine Frau mit Brille steht lächelnd an einer Holzkugelbahn im Wald, umgeben von Bäumen und Laub.

Ein altbekanntes Ausflugsziel im Bezirk Oberpullendorf erfindet sich neu – spielerisch, lehrreich und nachhaltig.

Alles andere als flach: Neue Mountainbikestrecke zu den "Burgenland Trails"

Der neugestaltete Erlebnisweg besteht aus zwei Rundwegen. Besonders beliebt ist die neue Kugelbahn, ein spielerisches Highlight für alle Altersgruppen. Neu sind auch QR-Codes an allen Stationen, die Informationen in Deutsch, Englisch, Ungarisch und Kroatisch bieten.

Ein zentrales Anliegen der Neugestaltung ist die Naturpädagogik. Schulen und Kindergärten finden vor Ort ein breites Angebot an Materialien – von Lupen und Bestimmungsbüchern über Mal- und Rätselhefte bis zu Lehrmaterialien für den Unterricht im Freien.

Eine Gruppe von Menschen steht nebeneinander im Freien vor einem Wald und einem Holzschild.

85.000 Euro flossen in die Modernisierung des beliebten Ausflugsziels in Lockenhaus.

Nachrichten aus dem Burgenland

Mehr zum Thema

Oberpullendorf
(kurier.at, PEKO)  | 

Kommentare