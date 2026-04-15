Waldbrand-Übung an der Grenze: 110 Feuerwehrleute im Einsatz

Angesichts der österreichweit erhöhten Waldbrandgefahr (siehe rechts) wird die internationale Zusammenarbeit immer wichtiger. Im Ödenburger Gebirge nahe Neckenmarkt haben Feuerwehren aus Österreich und Ungarn unlängst eine Übung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden durchgeführt. Beteiligt waren Einsatzkräfte aus Neckenmarkt, Ritzing, Harka und weiteren ungarischen Gemeinden. Insgesamt nahmen rund 50 Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Oberpullendorf und mehr als 60 aus Ungarn teil.

Die Übung fand an der Staatsgrenze beim „Kalten Bründl“ statt. Ziel war es, ein abgestimmtes Vorgehen bei grenzüberschreitenden Bränden zu trainieren. „Waldbrände kennen keine Grenzen“, erklärte Landesrat und Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner vor Ort. Eine enge Zusammenarbeit sei notwendig, um im Ernstfall rasch reagieren und eine Ausbreitung eindämmen zu können. Projekt zur Kooperation Hintergrund der Übung ist die Gefahr, dass sich Brände in zusammenhängenden Waldgebieten über Landesgrenzen hinweg ausbreiten. Auf Basis eines Aktionsplans wurden während der Geländeübung Einsatzaufgaben koordiniert. Die Ergebnisse sollen die Zusammenarbeit im Grenzgebiet verbessern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Waldbrandgefahr in Österreich steigt: Übung an Grenze, KFV warnt vor trockenen Wäldern.

Die Übung ist Teil des Interreg-Projekts „Grenzüberschreitender Brandschutz im Ödenburger Gebirge – ForestFire“. Ziel ist die Optimierung der Kooperation, unter anderem durch gemeinsame Schulungen, Risikoanalysen und den Aufbau von Kommunikationsstrukturen. Das Projekt läuft noch bis März 2027. Weiter erhöhte Waldbrandgefahr Parallel dazu wurde im Burgenland in den vergangenen Jahren die Ausstattung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden ausgebaut. Rund 60 Feuerwehren wurden zu Stützpunkten entwickelt, unterstützt durch Investitionen von 425.000 Euro in spezielle Ausrüstung.

Forestfire

Interreg-Projekt zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Feuerwehren. 57 Waldbrände

wurden in Österreich bis 10. April registriert, 36 davon allein im März. Alle Waldbrände im heurigen Jahr wurden von Menschen verursacht. Österreichweit brennt es im Durchschnitt rund 200-mal pro Jahr. Quelle: Waldbrand-Datenbank PyroScout

System zur Echtzeit-Erkennung von kleinsten Hitzequellen zur frühzeitigen Brandbekämpfung.

Unterdessen warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) vor erhöhter Waldbrandgefahr. Nach einem niederschlagsarmen Frühling seien die Wälder vielerorts zu trocken. Laut Daten kam es heuer bereits zu mindestens 57 Waldbränden, die meisten davon im März. Alle wurden durch Menschen ausgelöst. Das KFV testet derzeit ein neues Drohnensystem zur Früherkennung von Bränden. Mit der Software „PyroScout“ sollen Hitzequellen in Echtzeit lokalisiert werden. Gemeinden und Feuerwehren werden aufgerufen, sich an einem Pilotversuch zu beteiligen. Feuerwehren: Ausbildung im Fokus Die steigende Waldbrandgefahr macht deutlich, wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist. Wie diese konkret aussieht, zeigte sich unlängst in Bernstein (Bezirk Oberwart), wo sich neun Trupps mit 36 Mitgliedern dem Atemschutz-Leistungsabzeichen in den Abschnitten III und IV stellten. 25 Abzeichen wurden verteilt – 15 in Bronze und zehn in Silber.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A. Flaschberger | BFKDO Oberwart Voller Einsatz beim Leistungsabzeichen in Bernstein.