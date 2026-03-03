Feuerwehr

Vegetationsbrand auf fünf Hektar im Südburgenland

Vegetationsbrand in Badersdorf: Rund 5 Hektar Fläche brannten. Mehrere Feuerwehren standen drei Stunden im Einsatz.
03.03.2026, 10:12

Verbranntes Feld mit Rauchentwicklung, im Hintergrund ein Wald und einige Häuser am Waldrand.

Ein vermeintlich kleiner Flurbrand hat sich am Dienstag in Badersdorf als Vegetationsbrand größeren Ausmaßes herausgestellt. Die Feuerwehr wurde per Sirene alarmiert.

Bei der Ersterkundung zeigte sich, dass die betroffenen Flächen seit mehreren Jahren brachliegen und auch im März ausreichend brennbare Biomasse vorhanden war. Trotz raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte eine Fläche von rund fünf Hektar ab.

Mehrere Feuerwehrleute und drei Einsatzfahrzeuge stehen auf einem Feldweg neben einem Traktor mit Wassertank.

In Badersdorf brannten rund fünf Hektar Vegetationsfläche. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Badersdorf auch die Feuerwehren aus Kohfidisch, Kotezicken, Mischendorf und Großpetersdorf. Unterstützung kam zudem von den Landwirten Alfons Laczko und Manfred Schwarz, dem Wasserverband Südliches Burgenland sowie der Polizei.

Nach rund drei Stunden konnte nach einer umfangreichen Nachkontrolle mit Wärmebildkamera endgültig „Brand Aus“ gegeben werden.

Oberwart
