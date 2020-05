Waisen bangen wieder um ihre Zukunft

In ihrer Verzweiflung hat sich Andrea Roschek an Ioan Holender gewandt. Schon eimal hat der ehemalige Staatsoperndirektor, der selbst aus Rumänien stammt, den Mädchen geholfen, indem er im Juni bei einem Benefizkonzert aufgetreten ist. Nun setzt er sich wieder für sie ein. "Ich habe bei der Kinderschutzstelle in Rumänien angerufen, diese waren aber nicht bereit mir Auskunft zu geben", sagt Holender. "Ich finde die ganze Geschichte absurd. Andrea Roschek ist ein Engel, die Kinder sollen bei ihr bleiben dürfen."

Noch einmal will er mit Hilfe eines Benefizkonzerts Spenden sammeln. "Mein Sohn Livio tritt am 26. November im Alten Rathaus in Wien auf. Die Einnahmen sollen für die Kinder sein", meint Holender.

Unterdessen will Andrea Roschek nicht aufgeben und sich an die rumänische Botschaft wenden. "Ich hoffe, dass sie uns helfen können."