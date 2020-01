Wahlkampf im Endspurt: Parteien werben bis zur letzten Minute

Die SPÖ geht es sportlich an. Am Freitagvormittag wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Wahlkampffinale bei der „ Burgenland Extrem Tour“ in Neusiedl am See einläuten und mit einem SPÖ-Team an den Start gehen. Am Abend steigt der offizielle Abschluss im Fürstenkeller in Rohrbach (Bezirk Mattersburg).

Staatstragend die ÖVP: Am Samstag findet in Eisenstadt vor dem Landhaus ab 10 Uhr die Schlusskundgebung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Spitzenkandidat Thomas Steiner statt. Geplant sind auch flächendeckende Hausbesuche und eine Last Minute Action.

Die Freiheitlichen beenden ihren Wahlkampf am Freitagabend mit einer Veranstaltung in einem Gasthaus in Loipersbach, der Heimatgemeinde von Spitzenkandidat Johann Tschürtz.