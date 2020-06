Wahlkampf-Finish: SPÖ setzt auf Sicherheit

Der Titelverteidiger drückt erst im Finish aufs Tempo. Während die ÖVP den Wahlkampf für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 7. Oktober bereits Ende August in einem Heurigen in Donnerskirchen eröffnet hatte, läutet die SPÖ am kommenden Sonntag – zwei Wochen vor dem Urnengang – in der Vila Vita in Pamhagen die Intensivphase ein. „Wir wollen den Turbo zünden“, sagten Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Hans Niessl und Landesgeschäftsführer Robert Hergovich.

Mobilisieren will die Sozialdemokratie, die 2007 bei den Gemeinderatswahlen 47,7 Prozent der Stimmen erreichte und 88 Bürgermeister stellt ( ÖVP: 43,1 Prozent und 78 Ortschefs), in den letzten vierzehn Tagen vor der Wahl mit Themen, die in allen Gemeinden „ziehen“ sollen: Sicherheit, Pendlergeld und Schutzschirm für den Arbeitsmarkt. Angenehmer Nebeneffekt für die SPÖ: Die Causa Marz, wo es für die Roten im wahrsten Sinne nichts zu gewinnen gibt, soll endgültig von der Agenda verschwinden (siehe unten).