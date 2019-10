Wahl am 26. Jänner: ÖVP Burgenland mit 2 Quereinsteigerinnen

Melanie Eckhart aus Mattersburg, Burgenlands einzige Bürstenmacherin, und Bäuerin Carina Laschober-Luif aus Pinkafeld wurden am Montag als politische ÖVP-Quereinsteigerinnen präsentiert. Die beiden Frauen gehen als Nummer 2 und 3 auf der Landesliste hinter ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner in die burgenländischen Landtagswahl am 26. Jänner 2020.

Das gab Steiner gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Christoph Wolf am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Damit liegt der Frauenanteil auf der ÖVP-Landesliste bei „fast 50 Prozent“.