"Wackelkandidaten" bei der Gemeinderatswahl

Der Streit um das Nicht-Antreten der SPÖ-Marz bei der Kommunalwahl am 7. Oktober wird schärfer. SPÖ-Bezirkschef Christian Illedits kündigte am Samstag im KURIER-Gespräch eine Amtshaftungsklage gegen den Marzer ÖVP-Bürgermeister Gerald Hüller und den Oberamtmann an. Sollte die SPÖ in Marz nicht antreten dürfen, stehe der Gang zu den Höchstgerichten und eine Wahlanfechtung im Raum. Kommende Woche folgt ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer. Mayer gehe von einer "faktischen Annahme" der Wahlliste aus.

Wie berichtet, soll der rote Spitzenkandidat Dieter Weiss die Wahlliste am 24. 8. zu spät im Gemeindeamt abgegeben haben, seit Montag dieser Woche war Weiss verschwunden. Am Freitag wurde er in einem Hotel in Tschechien entdeckt, am Samstag befand er sich in einem NÖ-Spital.

Nach einer sehr langen Schrecksekunde war die Bezirks-SP am Freitag in die Offensive gegangen und berief sich auf ein Gespräch eines SP-Gemeindevorstands mit Hüller und dem Oberamtmann. Demnach hätte Weiss den Wahlvorschlag fristgerecht um 12.45 Uhr eingebracht. Vom Oberamtmann zur Mängelbehebung weggeschickt, wurde die Liste erst um 13.20 Uhr abgestempelt – 20 Minuten zu spät.

Hüller weist diese Darstellung empört zurück: Weiss sei um 12.45 Uhr mit "leeren Händen, ohne ein Blatt Papier" gekommen. Der Amtmann kontaktierte Hüller, woraufhin der Weiss sagte, er müsse bis 13 Uhr alles, was er habe, abgeben – Weiss kam erst um 13.20 Uhr. Und die eidesstattliche Erklärung des SP-Gemeindevorstands? Hüller: "Er hat sie nur unterschrieben", verfertigt worden sei sie "höchstwahrscheinlich von höherer Stelle".