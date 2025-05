Vorbereiten auf den Frauenlauf: "Feminia" lädt zu Lauftreffs

Am 14. September werden in Stegersbach (Bezirk Güssing) hunderte Frauen ihre Laufschuhe schnüren und die verschiedenen Bewerbe des zwölften burgenländischen Frauenlaufs in Angriff nehmen.

Getreu dem Motto "Jede Frau ist willkommen!" stehen zwei unterschiedliche Laufdistanzen und ein Nordic Walking Bewerb zur Auswahl. Dadurch fühlen sich sowohl Anfängerinnen als auch erfahrene Sportlerinnen wohl.