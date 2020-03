Von Nebersdorf bis Myanmar: Ein Jahr mit dem Rad unterwegs

Die Burmesen seien sehr entspannt, „es ist sehr ruhig hier“. Momentan gebe es in dem asiatischen Land noch keine bestätigten Fälle von Corona, sagt Ratasich.

Trotzdem wisse die Bevölkerung auch in den entlegensten Dörfern am Land von der Ausbreitung des Virus, auch wenn man bislang verschont geblieben sei.

„Wenn ich die Nachrichten höre, scheint es zu Hause schlimmer zu sein“, sagt Ratasich.

Dennoch wolle sie wieder in ihre Heimat. „Falls sich das Virus auch hier ausbreitet, ist die gesundheitliche Versorgung sicher nicht so gut wie in Österreich.“