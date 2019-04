Von „Gansbärn“ und „Schwutzern“ im Burgenland

Darunter sind auch die Ortsspitznamen von Nord bis Süd. Dazu findet heute, Samstag, ein Symposion im Haus der Volkskultur Oberschützen statt. „Wir widmen uns diesem interessanten Phänomen“, sagt Schranz. Dazu werden auch Experten aus allen Regionen Vorträge halten, über die Spottnamen der jeweiligen Bezirke. Sepp Gmasz wird zur Wissensgeschichte der burgenländischen Ortsneckereien referieren. Er präsentiert einen Abriss unter besonderer Berücksichtigung der Sammeltätigkeit von Bischof Michael Haas. Roman Kriszt wird über den Bezirk Neusiedl am See und Eisenstadt berichten. Johann Kriegler spricht über Mattersburg, seine Recherchen wurden bereits veröffentlicht. Elke Ferderbar hält ihren Vortrag: „Aus der Arbeit am Atlas der burgenländischen Volkskunde – Ortsspottnamen des mittleren und südlichen Burgenlandes“. Im Anschluss lädt der Hianzenverein zur Diskussion ein.