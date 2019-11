Von der Waldarbeit in die Notaufnahme

Ungeübte Waldarbeiter würden oft auf Schutzausrüstung verzichten und hätten auch nicht das nötige Wissen, um sicher zu arbeiten, heißt es. Nichtsdestotrotz sind die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren im Burgenland rückläufig, wie Forstsicherheitsexperte Andreas Kummer von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern erklärt. „Wir haben im Durchschnitt zehn bis zwölf schwere Forstunfälle pro Jahr, tödliche Unfälle sind im Burgenland ausgeblieben“, sagt Kummer.

Die Auswertung der Unfalldatenbank des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt, dass sich jährlich in Österreich rund 1.500 Personen bei der privaten Waldarbeit so schwer verletzen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Hälfte der Personen, denen bei der Waldarbeit etwas zustößt, sind Männer ab 60 Jahre. Diese Risikogruppe sei laut einer Befragung des KFV nur zu 60 Prozent bereit, Schutzausrüstung zu tragen. Bei den Jüngeren sind es immerhin 80 Prozent, die Helm und Schnittschutzkleidung benützen. „Aus Expertengesprächen mit Unfallchirurgen wissen wir, dass schwere Schädelverletzungen in etwa der Hälfte der Fälle eine bleibende Beeinträchtigung darstellen. Derartige Unfälle können mit der richtigen Schutzausrüstung deutlich vermindert oder sogar verhindert werden“, erklärt Othmar Thann, Direktor des KFV. Auch Kummer sieht vor allem bei der Jugend den Trend zur Schutzausrüstung und auch zur Weiterbildung. „Wir informieren an den landwirtschaftlichen Fachschulen und auch bei Workshops über neue Fäll- und Schlägerungstechniken“, sagt Kummer.

15 bis 20 Forstpraxistage hält er jedes Jahr im Burgenland und der Steiermark ab.