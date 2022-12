Vom Weinkeller in die digitale Welt

Der Wein

Das funktioniert so: Über soziale Medien haben die Community-Mitglieder die Möglichkeit, den Entstehungsprozess eines Wein-Jahrgangs mitzugestalten. So kann etwa darüber abgestimmt werden, ob der Rebensaft im Stahltank oder im Holzfass reifen soll oder welche Hefen verwendet werden. Heuer ist gemeinsam mit dem Weingut Kellerkünstler in Arbesthal (NÖ) der erste Community-Wein entstanden. Wer tiefer in die Winzer-Welt eintauchen wollte, konnte beim Rebenschnitt und bei der Weinlese dabei sein.