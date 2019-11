Vom Logistiker zum Landwirt

Mit langen Haaren, Bart und einem Lächeln geht der 34-Jährige voll in der Landwirtschaft auf. Den Betrieb hat er vor drei Jahren auf Bio umgestellt. Arbeit gibt es genug. Auf den Feldern hat er Sojabohnen, Sonnenblumen, Weizen, Gerste und Ölkürbisse geerntet. Für nächstes Jahr hat er bereits Linsen gesät. „Es gefällt mir zu experimentieren, ich habe zwar die Ausbildung zum Facharbeiter gemacht, aber ich lerne viel im Betrieb und will ihn weiterentwickeln“, sagt Knor.

Es soll in der vierten Generation des Hofs in Richtung Diversität gehen. Deshalb hat er heuer nach 15 Jahren Pause wieder Gänse in den Betrieb geholt. „Mein Onkel war damals schon beim Projekt Weidegans dabei. Wir haben einen Aufzuchtstall gemacht und einen mobilen Stall aus Holz bauen lassen“, sagt Knor. Der steht jetzt auf der Weide wo die rund 130 Gänse grasen. „Mit dem Stall sind wir auch für den Holzbaupreis nominiert“, sagt Knor. Ein normales Rundhallenzelt, wäre nicht in Frage gekommen. „Es muss schon ein Gesicht haben“, meint der Landwirt. Die Gänse hätten auch wieder mehr Leben in den Ackerbaubetrieb gebracht. Bei der Aufzucht hatte er die Vögel nämlich im Ort. „Da sind alle mit den Kindern vorbeigekommen, um die Gänse anzuschauen, aber auch viele ältere Leute freuten sich wieder Gänse zu sehen“, sagt er.