Volksschule im Burgenland nach Rota-Viren-Fällen geschlossen

Die Volksschule in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist nach dem Auftreten zahlreicher Rotavirus-Fälle behördlich geschlossen worden. Insgesamt sind von der Schließung acht Klassen mit 136 Schülern betroffen, bestätigte das Gemeindeamt am Freitag auf APA-Anfrage einen Bericht der Krone.