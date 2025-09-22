Volksgruppenhaus ein Jahr vor der Fertigstellung

Die Bauarbeiten für das Volksgruppenhaus Burgenland am Standort des früheren städtischen Internats in Oberwart verlaufen planmäßig. Mitte 2026 soll das neue Zentrum für die Volksgruppen im Land fertiggestellt sein. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil betonte bei der jüngsten Baustellenbegehung gemeinsam mit Vertretern der Volksgruppen sowie Verantwortlichen der Landesimmobilien Burgenland (LIB), dass ein einzigartiges Zeichen für Vielfalt und Miteinander entstehe.

„Mit dem Volksgruppenhaus würdigen wir den Beitrag der Volksgruppen zur Identität, Geschichte und Gegenwart des Burgenlands“, sagte Doskozil. Das Gebäude gegenüber des früheren Krankenhauses wird künftig mehrere Institutionen beheimaten: den Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein,

den Kroatischen Kulturverein im Burgenland,

Roma Service,

die Volkshochschulen der Roma und Ungarn sowie

Radio Mora.

Damit entsteht erstmals ein gemeinsamer Standort, der Austausch und Zusammenarbeit erleichtert. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf Jugendarbeit und Integration gelegt werden. Workshops, Schulungen und Feste sollen ebenso Platz finden wie neue Initiativen für die Zukunft. „Wir schaffen hier nicht nur ein Gebäude, sondern eine dauerhafte Struktur für Kooperation, kulturellen Dialog und gemeinsame Zukunftsarbeit der Volksgruppen“, erklärte Doskozil. Gebäude ist wetterfest Das Haus werde öffentlich zugänglich sein und solle ein Ort sein, an dem Vielfalt gelebt wird. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt besonders wichtig sei, verstehe er das Projekt auch als klares gesellschaftspolitisches Signal.