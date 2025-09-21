Sprachgewandt im Dienst der Romantik

Von Gernot Heigl „Reden, die ins Herz gehen“, schreibt eine ehemalige Standesbeamtin für Hochzeitspaare. Damit sorgt sie beim Festakt nach der Trauung für emotionale und humorvolle Stimmung. Gebucht wird die Südburgenländerin für Feiern im In- und Ausland. Viele Paare heiraten nur im kleinen Rahmen, wollen aber anschließend mit Freunden und Familie richtig feiern. Dann schlägt die Stunde von Andrea Weber aus dem Bezirk Jennersdorf. Als ehemalige Standesbeamtin trägt sie dann an der Festlocation eine Rede vor, die romantisch und belustigend zugleich das Kennenlernen und das Leben der Hochzeitsleute pointiert.

Andrea Weber findet fürs Jawort die richtigen Worte.

Bis zu drei Tage für Rede „Das ist aber kein 0815-Geschwafel, sondern eine sehr persönliche Angelegenheit. Für so einen Text sind Vorgespräche mit dem Paar nötig. Auch baue ich Familie, Trauzeugen und Freunde ein. Kurz und prägnant oder detailreich und ausgeschmückt, so, wie es gewünscht wird. Bis so eine Rede fertig ist, kann das schon zwei bis drei Tage dauern“, schildert die Südburgenländerin. „Gerne zelebriere ich im Rahmen der Veranstaltung auch nochmals den Ringwechsel und lasse das Jawort vor den Gästen wiederholen“, beschreibt Andrea Weber ihr Aufgabenfeld. „Egal, ob die Feier in einem Schloss oder einem Gasthaus stattfindet. Ich bin für alle da. Mein Klientel kommt aus sämtlichen Berufsschichten und ist jeden Alters. Auch gleichgeschlechtliche Paare zählen zu meiner Kundschaft.“ Punkto Örtlichkeit gibt es für die 50-Jährige keine Grenzen. „Ich bin in ganz Österreich aktiv, ebenso bei Trauungen in Deutschland, Kroatien und Italien. Am Festland ebenso wie auf Schiffen. Fallweise arbeite ich sogar auf internationalen Gewässern.“ Bei Bedarf kann die 50-Jährige ihre Reden auch in englischer oder italienischer Sprache halten. Aktuell ist die Südburgenländerin als Referatsleiterin in der Bezirkshauptmannschaft Güssing tätig. Zuvor war sie für etwa 25 Jahre Standesbeamtin einer Gemeinde im Bezirk Jennersdorf, in der sie eine Zeit lang parallel auch als Amtsleiterin arbeitete. Ihre Berufung als „freie Rednerin“ übt Andrea Weber „als Nebenjob mit viel Herzblut“ bei rund 25 Hochzeiten pro Jahr aus.