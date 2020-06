Vokabel und Grammatik für Integration

Guten Morgen, ich bin Somah", stellt sich die 30-Jährige in bestem Deutsch vor. Sie ist aus Afghanistan geflüchtet und erst seit Juni in Österreich, lernt aber schon emsig Deutsch. Ihre elf Kurskollegen in Kohfidisch können sich vorstellen, erklären, aus welchem Land sie kommen und wo sie jetzt wohnen. Nämlich in der Pension Landauer. Hier fand auch erstmals im Burgenland ein Deutschkurs für Asylwerber direkt in der Flüchtlingspension statt.

Das ist der Verdienst von Gerlinde Grohotolsky von der Plattform Bleiberecht und der Gemeinde Kohfidisch. Grohotolsky hat den Deutschkurs ehrenamtlich geleitet und den Asylwerbern "die Basics der deutschen Sprache nähergebracht". Die Gemeinde hat finanziell unter die Arme gegriffen und Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt. "Der Kurs ist ein Garant für bessere Verständigung, wir unterstützen das gerne", sagt Bürgermeister Norbert Sulyok.