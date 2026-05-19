Christian Tschida ist „Winzer des Jahres 2026“

Die Wiener Hofburg war dieser Tage nicht nur Bühne für Österreichs größte Weinmesse, sondern auch ein Schaufenster für das Burgenland. Bei der Vievinum präsentierten rund 550 Aussteller aus Österreich und dem Ausland ihre Weine. Etwa ein Fünftel davon kam aus dem Burgenland: 110 Winzerinnen und Winzer waren in Wien vertreten. Kein anderes Bundesland war auf der Messe stärker präsent.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte heuer ein Winzer aus Illmitz: Christian Tschida wurde von Falstaff als „Winzer des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Für die heimische Weinbranche ist das eine der renommiertesten Ehrungen. Tschida gilt seit Jahren als eigenständige Stimme des österreichischen Weinbaus – national wie international. Falstaff-Weinchefredakteur Peter Moser würdigte Tschida als „prototypischen Vertreter einer neuen Winzergeneration“, der mit Weinen von Weltformat „die Herzen einer jungen Konsumentengeneration rund um den Globus erobert“ habe. Mut zur Entstehung Der Winzer selbst beschreibt seinen Zugang als emotional. „Hast du Vertrauen in dein Produkt, kannst du extrem und kompromisslos sein“, sagt Tschida. Wenn man die Zügel loslasse, müsse man davon ausgehen können, „dass etwas Gutes, Positives entsteht“. Seine Weine mit Namen wie „Laissez-faire“, „Non Tradition“ oder „Himmel auf Erden“ gelten als leichtfüßig und charakterstark.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falstaff Christian Tschida (Mitte) mit „Falstaff“- Herausgeber Wolfgang Rosam (li.) und Peter Moser.