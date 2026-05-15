Alkoholfreier Wein aus dem Burgenland erobert US-Reederei

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Alkoholfreier Wein aus dem Mittelburgenland schafft den Sprung auf die Weltmeere. Die Marke Zeronimo vom Weingut Heribert Bayer aus Neckenmarkt wird künftig an Bord von Princess Cruises ausgeschenkt. Die US-Reederei hat zwei alkoholfreie Weine des Familienbetriebs – den Zeronimo Grüner Veltliner und den Zeronimo Sparkling Select – in ihr Getränkeprogramm aufgenommen. Damit werden die beiden Produkte ab Sommer auf 17 Kreuzfahrtschiffen angeboten. Nach Angaben des Unternehmens erreichen sie dort jährlich rund zwei Millionen Gäste. Für den Neckenmarkter Betrieb ist es ein weiterer internationaler Schritt in einem Segment, das sich zuletzt stark entwickelt hat.

Ehre und Bestätigung „Für uns als Familienbetrieb ist das ein weiterer Meilenstein“, sagt Zeronimo-Gründerin Katja Bernegger. Patrick Bayer, Winzer und Mitgeschäftsführer, spricht von einer „großen Ehre“. Dass Princess Cruises gleich zwei Produkte ausgewählt habe, sei für ihn auch eine Bestätigung der eigenen Linie: alkoholfreier Wein als eigenständige Kategorie, aber mit klassischem Weinhandwerk als Grundlage. Zeronimo wurde vor rund drei Jahren vom Weingut Heribert Bayer gestartet. Der Betrieb, der im Mittelburgenland vor allem für Rotweine wie „In Signo Leonis“ und „Herzblut“ bekannt ist, setzt bei den alkoholfreien Weinen auf österreichische Qualitätsweine ohne Zusatz- oder Aromastoffe. Die Weine werden zunächst wie herkömmliche Weine ausgebaut. Erst am Ende wird ihnen der Alkohol unter Vakuum bei niedriger Temperatur entzogen.

Nachfrage steigt Der Schritt in Richtung Kreuzfahrtbranche kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen wächst. Laut einer vom Unternehmen zitierten Marktagent-Erhebung wünscht sich bereits ein Drittel der Österreicher mehr alkoholfreie Alternativen wie Wein oder Spirituosen ohne Alkohol. Bei den unter 30-Jährigen sei es sogar rund die Hälfte. Fast 20 Prozent würden keinen Alkohol konsumieren. „Das ist kein Trend, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung“, sagt Bayer. Alkoholfreie Weine könnten dazu beitragen, dass auch Menschen, die keinen Alkohol trinken, bei Feiern oder beim Essen Teil des gemeinsamen Genusserlebnisses bleiben.