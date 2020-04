Vielseitige Vollblutmusiker am Joseph-Haydn-Konservatorium

Daneben spielt er bei „ Haydnbrass“ die Tuba und ist auch in vielen Ensembles musikalisch zu Hause. Der 1967 in Tadten Geborene begann seine musikalische Laufbahn bei der Militärmusik Burgenland. Kleidosty studierte Posaune und Tuba am Joseph- Haydn-Konservatorium und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. 1997 absolvierte er ein Kunst- & Kulturmanagementstudium am International Centre for Culture & Management in Salzburg. 2007 folgte ein Doktoratsstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Der wissenschaftliche Schwerpunkt lag in verschiedenen Arbeiten immer auf die Entwicklung symphonischer Blas- und Bläsermusik. Aktuell unterrichtet Kleidosty Musikerziehung am Gymnasium Neusiedl/See. Seit 2016 ist er Studiendekan für Pädagogik in Eisenstadt.