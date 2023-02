Verurteilte sollen Ehrenzeichen des Burgenlandes retour geben müssen

Der Landtag beschließt in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag ein Gesetz, um Ehrenzeichen auch wieder aberkennen zu können. Derzeit ist weder im Landesgesetz über die Ehrenzeichen noch in der Verordnung der Landesregierung eine Aberkennung von Auszeichnungen vorgesehen.

In anderen Bundesländern besteht diese Möglichkeit sehr wohl.