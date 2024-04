Versuchte Vergewaltigung im Südburgenland: 18-Jährige konnte fliehen

Ein 46-Jähriger hat am Freitagabend in Oberwart versucht, eine junge Frau zu vergewaltigen, und soll sie mit einer Waffe bedroht haben. Der Mann wurde festgenommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag einen Bericht der Kronen Zeitung. Beide sind kosovarische Staatsbürger. In der Wohnung wurde ein Kleinkalibergewehr sichergestellt, erklärte ein Sprecher auf APA-Anfrage.