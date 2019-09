Verkehrsunfälle im Sommer: Hoher Blutzoll auf Burgenlands Straßen

VCÖ-Experte Markus Gansterer spricht sich für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen aus. „Die Hauptursachen für die tödlichen Verkehrsunfälle waren zu hohes Tempo so wie Ablenkung und Unachtsamkeit.“ Der VCÖ fordert daher, das Telefonieren am Steuer ins Vormerksystem aufzunehmen, wie das in vielen europäischen Staaten bereits der Fall ist.

Als Vorbild nennt Gansterer die Schweiz. Im gesamten Vorjahr kamen dort 233 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, um fast die Hälfte weniger als in Österreich. Als Grund sieht der VCÖ-Experte niedrigere Tempolimits (80 km/h auf Freilandstraßen und 120 auf Autobahnen) sowie null Toleranz beim Überschreiten dieser Limits.

Angestiegen ist österreichweit auch die Anzahl der Verkehrsunfälle am Schulweg: 2013 kam es zu 466 Unfällen mit 503 verletzten Schülern, 2018 waren es 570 Unfälle mit 610 verunglückten Schülern. Das Burgenland ist in dieser Statistik allerdings positives Schlusslicht mit nur neun Unfällen. Am häufigsten passierten Schulwegunfälle im vergangenen Jahr in Oberösterreich (107), gefolgt von Niederösterreich (93) und Wien (88).

Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz und das Kuratorium für Verkehrssicherheit rufen die burgenländischen Autofahrer zum Schulstart mit einer Plakataktion zu besonderer Vorsicht auf. „Alle Verkehrsteilnehmer können dazu beitragen, das Unfallrisiko zu reduzieren, indem sie als positive Vorbilder wirken“, so Tschürtz.